Estabelecer uma relação assente na disseminação e na promoção da elaboração do Orçamento Geral do Estado (OGE) está no epicentro de um protocolo de cooperação assinado recentemente, em Luanda, pelo Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) e pelo Ministério das Finanças (MINFIN), apurou o Novo Jornal de um documento oficial que espelha as linhas do acordo.

"Tendo em conta o interesse mútuo das entidades em estabelecer uma relação de cooperação, assente na disseminação e na promoção da elaboração do OGE, bem como a participação do cidadão nas finanças públicas do País, o memorando de entendimento visa promover plataformas de diálogo em sede do OGE, com a elaboração de eventos de debates e de carácter pedagógico, bem como a elaboração de estudos e análises que proporcionam maior entendimento das premissas do OGE ao público", refere um comunicado do UNICEF a que o NJ teve acesso.

A nota acrescenta que, voltados para alavancar o conhecimento das comunidades e da sociedade civil sobre matérias ligadas ao OGE, os dois organismos comprometeram-se em prestar, entre si, uma cooperação para o desenvolvimento e publicação de conteúdos sobre políticas e programas para a promoção e avanço dos direitos especialmente das crianças, dos jovens e das mulheres.

A efectivação destes objectivos, de acordo com o documento, será feita através da troca de experiências, partilha de conhecimentos nos seus esforços comuns de apoiarem o Governo e a população angolana, por meio de acções de comunicação, capacitação institucional e humana, projectos conjuntos de comunicação e advocacia, bem como a elaboração de estudos e análises que fortaleçam o desenvolvimento sustentável e inclusivo de Angola.

