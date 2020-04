"Todos são iguais perante a lei", igualdade no acesso ao sistema de justiça, igualdade de oportunidades de negócios, igualdade no acesso ao ensino e à saúde, igualdade no tratamento da liberdade religiosa, igualdade na avaliação da opção política de cada cidadão. Não é possível desenvolver uma sociedade onde impera a desigualdade, onde há sempre uns "mais iguais" do que outros e que procuram dominar outros. A verdade é que os conceitos dominantes têm prazos de validade insondáveis, porque os grupos dominantes têm interesses em mantê-los para disfarçar ou legitimar melhor a sua dominação.