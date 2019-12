O músico angolano José Kafala morreu esta sexta-feira, em Luanda, no Hospital Militar, onde estava internado. A informação é avançada pela Angop, que cita uma fonte familiar do artista.

José Kafala, referido pela Angop como "um dos mais expressivos trovadores do período pós-independência", começou a carreira musical na década de 1980, tendo sido distinguido em 1985 com o Top dos Mais Queridos.

Dois anos depois, com o irmão Moisés, falecido em 2016, José criou a dupla Irmãos Kafala. O grupo editou três álbuns: Ngola (1988), Salip (1995) e Bálsamo (2000).

José Kafala foi agraciado com o Diploma de Mérito, pelo Ministério da Cultura, em 2008, no âmbito do Dia da Cultura Nacional.

Nas redes sociais, em reacção à notícia sobre a morte de José Kafala, o músico Euclides da Lomba despede-se com "obrigado, Irmãos Kafala".

"A voz que me inspirou a ser cantor. Obrigado Zeca", lê-se na reação do também director Nacional da Cultura.

O mesmo pesar é manifestado pelas escritoras Isabel Ferreira e Elsa Major.