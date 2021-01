+"Nsangu zayiza muna mene mene. N"dona Ponteciana utu wutidi mwan"a nsambu", canta Ricardo Lemvo na música que dá título ao seu novo álbum, N"dona Ponte, cuja tradução do kikongo para o português, de acordo com a nota do próprio autor, é a seguinte: "A notícia chegou de manhã cedo. N"dona Ponteciana deu à luz um menino abençoado".

Lançado em Outubro do ano passado, o novo álbum de Ricardo Lemvo - o oitavo da sua carreira - é uma homenagem N"dona Ponteciana Nengudi, sua bisavó paterna, que o artista considera "heroína desconhecida".

Para além das óbvias razões de consanguinidade, o cantor e compositor angolano justifica o tributo à bisavó com o facto de ter sido N"dona Ponteciana Nengudi a mulher que deu à luz Dom João Nlemvo - avô paterno de Ricardo Lemvo - cidadão angolano que colaborou com o missionário britânico William H. Bentley, no século XIX, na tradução do Novo Testamento do inglês para o Kikongo.

E, apesar de não ter conhecido nenhum dos dois, pois o artista nasceu há pouco mais de 63 anos, Ricardo Lemvo tem "os maiores respeito e consideração" pelas duas figuras, porquanto representam a sua génese.

"Fui educado e cresci com a ideia de que devemos sempre preservar e valorizar as nossas origens, estejamos onde estivermos", explica o artista, em breve entrevista, por telefone, ao Novo Jornal.

