Um grupo de mais de 100 elementos, entre cantores, juristas, bailarinos, jornalistas, produtores musicais, instrumentistas e empresários, sob coordenação-geral de Hirondino Garcia, criou, em meados do ano passado, o projecto Brilhar-Somos Angola, com o objectivo de "ilustrar os ritmos e os instrumentos culturais de Angola, expressar a variedade linguística e cultura do País e renovar a consciência de cidadania sobre a importância da cultura e dos valores da ancestralidade dos angolanos".

Para dar a conhecer o projecto ao mundo, foi lançado, em finais de Outubro último, o videoclipe Ngola, uma música em que os mais de 50 artistas participantes cantam em 10 línguas nacionais.

No âmbito do referido projecto, foi igualmente lançada, no programa televisivo Imoshi, da TPA, uma rubrica intitulada Brilhar, além de terem sido criadas páginas de redes sociais com o nome da iniciativa.

"Este é um projecto que arrancou como uma ignição espontânea. Não tivemos tempo de o escrever. Quando decidimos fazer um planeamento, já a canção estava pronta e em fase de mistura e masterização", revela Hirondino Garcia, o produtor e coordenador-geral do projecto, que salienta, por outro lado, que Brilhar-Somos Angola nasceu da "necessidade de resgate dos nossos valores ancestrais e culturais e da divulgação das nossas línguas maternas", com vista a "trazer o campo para a cidade e a cidade para o campo, movimentando a riqueza dos nossos ritmos, de forma a sermos uma nação una e indivisível".

