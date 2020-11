Empresário narra que boa parte do trabalho de gestão de carreira de atletas está directamente ligada à sua imagem e reputação, alertando que o nome de um desportista funciona de forma similar ao de uma marca, já que precisa de ser trabalhado, divulgado e reconhecido para chamar a atenção do público, assuntos que, segundo Filipe Neto, um agente familiar não idealiza.

O empresário desportivo angolano Filipe Neto revelou, esta semana, ao Novo Jornal que a maioria dos desportistas nacionais não tem cultura de ser representados por um agente profissional, um papel que na maioria das vezes é exercido por familiares (pais, primos e irmãos), uma percentagem que, segundo o mesmo, está acima dos 85%.

De 25 anos, Filipe revela que abraçou a carreira de empresário desportivo e agente de atletas após ter visto o sonho de futebolista "fracassado". Começou com os seus 22 anos e gere, actualmente, a carreira de mais de 10 atletas, divididos entre Angola, Brasil e Portugal, sendo que a maioria é praticante de futebol.

Conforme o empresário, que ainda não ingressou nos agentes da FIFA, dentro do mundo dos negócios, é comum ouvir-se a importância do plano de carreira e quais são as habilidades por que o mercado espera dos profissionais. Mas, alerta que esse pensamento pode e deve ser considerado em qualquer profissão ou segmento - isso também vale para o mundo desportivo.

O jovem confidencia que, como acontece em qualquer profissão, a gestão de carreiras ajuda os profissionais em três pilares principais: profissional, pessoal/familiar e financeiro. "Com a soma dessas três esferas e a definição de uma estratégia, o atleta consegue entender de forma clara aonde se quer chegar e quais são as ferramentas necessárias para atingir o que ele idealiza".

Para o empresário, partindo das metas que o atleta define para a sua carreira, e com a ajuda de um profissional que possa orientar o desportista, fica mais fácil centralizar os esforços e a tomada de decisões profissionais a curto, médio e longo prazos.

"Depois do fracasso tido dentro das quatro linhas, a única maneira que vi para ajudar o desporto, o futebol em particular, foi ser empresário e agente de atletas, desta forma consigo arranjar oportunidades a centenas de companheiros que não têm um agente que consiga gerir as suas carreiras. Fico triste, muita das vezes, quando vejo que a maioria dos jogadores angolanos é agenciada pelos familiares", desabafa Filipe.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)