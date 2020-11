O empresário Moniz Silva, líder da lista A, escreveu, recentemente, uma carta à ministra da Juventude e Desportos, Ana Paula do Sacramento Neto, na qual denuncia as irregularidades e ilicitudes constatadas no processo eleitoral na Federação Angolana de Basquetebol (FAB), lê-se num documento a que o Novo Jornal teve acesso.

Moniz Silva decidiu queixar-se ao Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) em virtude de a comissão eleitoral liderada por Paulo Daniel Bunga estar a insistir em excluir Honorato Troso da lista A, por o considerarem membro demissionário do elenco de Hélder Cruz Maneda.

Na missiva do denunciante, entregue a Ana Paula do Sacramento Neto, o empresário e então vice-presidente para o basquetebol do 1.º de Agosto argumenta que, dos 11 membros que faziam parte do elenco que se demitiu da FAB, Honorato Troso foi dos quatro que não assinaram o documento do grosso que "abandonou" a FAB.

"É factual que o senhor Honorato Troso não apresentou documento oficial que sustentasse a dedução da comissão eleitoral, demonstrando, claramente, que se basearam em meras conversas informais, quando todos sabemos que a adesão a um movimento desportivo associativo se dá por compromisso de honra individual e a renúncia por carta de renúncia individual", sustenta o documento em posse do NJ.

No documento, o empresário lembra que, sendo as eleições de qualquer estrutura ou organização o expoente máximo dos princípios democráticos, a comissão eleitoral deve ser transparente e respeitar o regulamento aprovado.

Outra irregularidade que está a ser apontada por Moniz Silva é o facto de o acto de abertura das três listas concorrentes não terem sido publicadas num local e horas estabelecidas junto de dois membros de cada lista, de acordo com o artigo 12.º do regulamento eleitoral aprovado.

