Ao contrário dos anos anteriores, em que os treinadores com dupla efectividade podiam estar nos clubes e Selecções Nacionais em simultâneo, a nova direcção da Federação Angolana de Andebol (FAAND), sob tutela de José do Amaral Júnior "Maninho", pode, nos próximos tempos, "vetar" o vínculo com treinadores que estejam ao serviço de algumas formações nacionais, apurou o Novo Jornal de fontes ligadas ao dossiê.

Com estas "limitações", que possivelmente sejam implementadas já nos próximos dias pelo elenco de Amaral Júnior, um dos visados é o dinamarquês Morten Soubak, que há um ano deixou de treinar a equipa sénior feminina do 1.º de Agosto, mas que abraçou um novo projecto dentro do mesmo clube.

A fonte alertou não ter ainda nada confirmado sobre a possível saída do técnico do comando da selecção sénior, mas as dificuldades financeiras, sobretudo cambiais, que o País vive, poderão, brevemente, forçar a retirada do dinamarquês que há dois acumula o cargo entre os campeões continentais por 11 vezes e o 1.º de Agosto.

