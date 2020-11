O Estado prevê, até final de 2020, obter receitas fiscais petrolíferas no valor de 2,9 biliões de kwanzas, mas pode ultrapassar essa cifra, já que se encerraram os primeiros três trimestres do ano com receitas tributárias provenientes do crude no montante de 2,8 biliões Kz. Faltando receitas de três meses, calcula-se que se atinjam os 3,8 biliões Kz.

Os mais de 2,8 biliões de kwanzas que Angola encaixou de receita fiscal petrolífera, de Janeiro a Setembro desde ano, indicam que o País pode ter um superavit de quase 30% nos impostos com o crude, já que faltam "apenas" pouco mais de 103,5 mil milhões de kwanzas para se atingir as receitas fiscais previstas no Orçamento Geral do Estado revisto 2020, analisou o Novo Jornal os dados da Administração Geral Tributária (AGT) sobre arrecadação fiscal petrolífera dos primeiros nove meses do ano em curso.

O Estado angolano prevê encerrar o ano de 2020 com receitas fiscais petrolíferas no valor de 2,9 biliões de kwanzas, mas, ao fechar os primeiros três trimestres do ano, de Janeiro a Setembro, com receitas tributárias petrolíferas de 2,8 biliões Kz, calcula-se que o País encaixará aproximadamente 3,8 biliões Kz de receitas fiscais, ou seja, terá um superavit de 949,4 mil milhões Kz, montante 29% acima do limite definido.

