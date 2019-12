No segundo trimestre de 2019, não foram registados investimentos directos de angolanos (residentes cambiais em Angola) no estrangeiro, enquanto, no mesmo período, o investimento directo de estrangeiros no país foi de 1,9 mil milhões de dólares, atestam dados da Balança de Pagamentos e Posição do Investimento Internacional de Angola, publicado esta semana pelo Banco Nacional de Angola (BNA) e compilados pelo Novo Jornal.

Um especialista ouvido pelo NJ disse que o actual ambiente económico do país ilustra que não há dinheiro para se investir lá fora, por isso, justificou, faz todo o sentido que haja investimento directo de angolanos no exterior.

"Nos últimos anos, o investimento directo no estrangeiro tem sido pequeno, porque não há condições financeiras para se fazer investimento directo no estrangeiro", frisou.

Os dados do banco central indicam ainda que o investimento acumulado directo estrangeiro em Angola durante os seis primeiros meses de 2019 foi 61% acima do investimento directo angolano no exterior na mesma altura, constatou o NJ no relatório da Balança de Pagamentos do BNA.

O relatório do banco central divulgado a 2 de Dezembro atesta que, no conjunto, entre o primeiro trimestre e o segundo do presente ano económico, o Investimento Directo Estrangeiro (IDE) em Angola esteve avaliado em 3,8 mil milhões de dólares, dos quais, pouco mais de 1,8 mil milhões USD são referentes aos três primeiros meses do ano, enquanto os outros 1,9 mil milhões USD estão ligados ao segundo trimestre.

