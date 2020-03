Os bancos comerciais vão poder comprar até 80 milhões de dólares na próxima semana, anunciou o Banco Nacional de Angola (BNA).

Em comunicado disponibilizado na página oficial da instituição na internet, o banco central Informa que a previsão é de caracter indicativo, podendo ser realizados ajustes em função da evolução das contas externas.

Actualmente, segundo a tabela oficial de câmbios do BNA, o Euro vale, na compra, 540,9 e 551,8 na venda, enquanto a moeda norte-americana está a valer, oficialmente, 487,6 na compra e 497,6 na venda.

No mercado paralelo, o dólar está a valer, em média, 620 kwanzas e o euro 665 kwanzas.

O BNA passou a disponibilizar também, no seu site, a taxa de câmbio praticadas pelas casas de câmbio e pelos bancos comerciais.

Desde o dia 02 de Janeiro de 2020, as pessoas singulares podem comprar moeda estrangeira até 120 mil dólares norte-americanos por ano, para gastos com viagens, transferências unilaterais de natureza privada, incluindo para apoio familiar, sem necessidade de apresentação de documentação de suporte, sendo suficiente a avaliação da capacidade financeira do requente no âmbito das regras de prevenção e combate aos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

Em caso de dificuldades na realização das operações cambiais abrangidas pelo Aviso N.º 12/2019 numa instituição financeira autorizada a exercer o comércio de câmbios, os clientes devem remeter as suas reclamações ao departamento de conduta financeira do BNA, através do endereço electrónico atendimento.reclamacoes@bna.ao

A lista de bancos comerciais e casas de câmbio autorizadas a realizar a compra ou venda de moeda estrangeira encontra-se disponível na página electrónica do BNA (www.bna.ao).