Segundo o despacho presidencial, o Banco Africano de Desenvolvimento aprovou o seu sétimo aumento de capital social, tendo sido disponibilizadas 96.867 acções para subscrição, a favor do Estado Angolano.

A medida é justificada pela "necessidade de subscrição das acções no âmbito da estratégia de consolidação das relações com instituições financeiras internacionais, aumento da influência e poder de voto, bem como facilidades de acesso aos financiamentos e assistência técnica, em conformidade com as metas e indicadores do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022".

A subscrição das acções é feita em oito prestações anuais, sendo a primeira no montante de 9,9 milhões USD.

O Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD) foi criado em 1963, tendo iniciado as suas operações em 1966. Tem 76 estados-membros, dos quais 25 são países não-africanos.

O Conselho dos Governadores é o corpo directivo e político mais importante do BDA. Cada estado-membro nomeia um representante, que é geralmente o ministro das Finanças ou dos Assuntos Económicos.

O sétimo aumento de capital do BDA foi decidido no final do ano passado. A instituição financeira passará a ter perto de 153 mil milhões de dólares de capital social, uma subida de 125%.