A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados liderados pela Rússia, juntos na organização denominada OPEP+, voltam hoje a encontrar-se por videoconferência para limar as arestas do acordo para prolongar os actuais cortes de 7.7 milhões de barris por dia (mbpd) para Março de 2021.

As expectativas para este "meeting" passam claramente pela confirmação de um acordo entre os dois gigantes da produção e exportação de crude, a Arábia Saudita e a Rússia, no sentido de estender os actuais cortes de 7,7 mbpd por mais três meses, pelo menos, que deveriam ser revistos para 5,7 mbpd a 01 de Janeiro, como forma de lidar com os efeitos nefastos da pandemia da Covid-19 no valor da matéria-prima.

Recorde-se que, inicialmente, este encontro virtual estava previsto começar a 30 de Novembro e terminar no dia seguinte, 01 de Dezembro, mas, porque Moscovo e Riade não estavam sintonizados sobre a extensão dos cortes, foi anunciado um adiamento para o dia seguinte, quarta-feira, e, aí chegados, sem que tivesse sido possível colocar um ponto final nas discussões, os Estados-membros recorreram a novo adiamento para hoje, esperando os analistas que este encontro seja finalmente fechado com o anúncio da extensão dos cortes actuais por mais três meses.

Os 23 países que integram esta aliança estratégica denominada OPEP+ estão agora a ultimar os detalhes do novo acordo que, segundo as agências e os sites especializados, estavam dependentes das posições definitivas da Rússia, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, e no centro da discussão está a quantidade de petróleo a produzir em 2021 tendo como pano de fundo ainda os efeitos da crise económica global gerada pela pandemia mas também o anúncio de diversas vacinas para a Covid-19, algumas já activas nas próximas semanas.

Face a este cenário, onde todas as atenções estão no esperado anúncio de um acordo, e com os mercados em modo expectante, um eventual prolongamento no impasse, advertem os analistas, terá como efeito imediato uma perda de valor do barril, especialmente no Brent, o mercado de referência para as exportações angolanas.

Estes três meses de extensão dos cortes na fasquia dos 7,7 mbpd tem como pressuposto que a partir de Março de 2021, e perante um quadro de vacinação massiva da população mundial em curso, a pandemia comece a ceder e a normalidade regresse, promovendo uma forte retoma económica com igual retoma dos valores pré-pandémicos para o barril de crude, que, recorde-se, estava, a 07 de Janeiro, nos 68 USD.

Hoje, em Londres, o barril de Brent estava a valer, perto das 10:00 de Luanda, 48,6 dólares, uma subida ligeira de 0,5% face ao fecho de quarta-feira, enquanto, do outro lado do Atlântico, no WTI de Nova Iorque, o barril estava, à mesma hora, a ganhar 0,24, para 45,39 USD.

Para Angola, este valor é relativamente bom, visto que se situa cerca de 10 USD acima do valor de referência do barril para o OGE 2021, que foi de 39 USD, embora fique muito longe do necessário para que a economia possa reflorescer de novo depois de anos a fio de grave crise motivada pela baixa do valor da matéria-prima que se acentua desde 2014, ano em que o barril passou em baixa a fasquia dos 100 dólares.

O petróleo ainda é responsável por perto de 94% das exportações nacionais e por mais de 50% do seu Produto Interno Bruto, tardando a fazer efeito os esforços na diversificação da economia angolana, ainda por cima com a generalidade dos analistas a preverem um forte desinvestimento das majors no offshore angolano e os seus blocos activos claramente a perderem "gás", seja porque estão em acelerado processo de envelhecimento (esgotamento) ou porque as empresas colocaram os investimentos em stand by devido às incertezas da crise pandémica e económica.

Isto, apesar de o Executivo, através da ANPG, estar a apostar nas concessões da Bacia do Namibe e Benguela de forma a relançar a produção que está actualmente em cerca de 1,28 mbpd, e em declínio, quando, ainda há cerca de 10 anos estava perto dos 1,8 mbpd, e ter criado um novo pacote legislativo para o sector petrolífero, anunciado como mais atrativo para os investidores.