Receitas petrolíferas ficaram 10% abaixo do previsto no OGE2019 revisto

O Estado angolano previa encerrar o ano de 2019 com receitas fiscais petrolíferas no valor de 3,6 biliões de kwanzas, mas fechou o exercício tributário do ano passado com rendimentos por via do crude estimado em 3,2 biliões de kwanzas, menos 10% do previsto, atestam os dados da Administração Geral Tributária (AGT) e do Orçamento Geral do Estado (OGE) revisto de 2019 consultados pelo NJ.