No mês de Março, as RIL fixaram-se em 10,73 mil milhões de dólares, de acordo com um comunicado saído da reunião do Comité da Política Monetária, realizada esta quinta-feira, e publicado no site oficial do Banco nacional de Angola. Em Abril, as RIL situaram-se em USD 10,92 mil milhões.

O stock das reservas internacionais brutas situou-se nos 16,40 mil milhões USD em Março de 2020, contra 16,39 mil milhões USD em Fevereiro, o que equivale a um grau de cobertura de importações de bens e serviços de 8,34 meses.

De acordo com o documento, a mesma tendência foi igualmente observada em Abril último, tendo o stock das reservas internacionais brutas ficado em USD 16,41 mil milhões.

No mês de Março, o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou uma variação mensal de 1,85%, acima de 1,72% registada no mês anterior, levando a inflação acumulada para 5,73% e a homóloga para 19,62%, nível acima do observado em igual período de 2019 (17,56%).

A classe de alimentação e bebidas não alcoólicas continua a ser o principal factor de pressão sobre os preços na economia, tendo contribuído com 61,74%.

Face aos referidos indicadores económicos, o Comité da Politica Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu nesta sessão ordinária antecipada manter a taxa básica de juro em 15,5% e de facilidade permanente de absorção de liquidez com maturidade overnight em 0%.

Os membros decidiram ainda activar a facilidade permanente de cedência de liquidez "overnight", em até 100 mil milhões de kwanzas renovável trimestralmente, de modo não cumulativo, ao longo do exercício económico de 2020; e incluir as Grandes Empresas (GE) do sector produtivo na linha do desconto de Títulos Públicos no valor de até Kz 100 mil milhões, inicialmente destinada unicamente a Pequenas e Médias Empresas (PME).

"Com a manutenção da taxa de juro directora inalterada, o Banco Nacional de Angola reafirma o seu compromisso no controlo da inflação, monitorando a base monetária, variável operacional da política monetária, cuja meta em termos de média diária no trimestre está fixada em Kz 2,055 biliões até Junho de 2020", lê-se no comunicado.

O assegurar da facilidade permanente de cedência de liquidez através da disponibilização do montante de até Kz 100 mil milhões aos bancos comerciais visa, segundo o CPM, tornar previsível e estável o acesso destes à liquidez, em caso de necessidade. Com a inclusão das grandes empresas na linha de liquidez para compra de títulos públicos, pretende-se dar apoio directo ao sector produtivo e aliviar pressões sobre a tesouraria destas empresas, grandes empregadoras, permitindo a continuação das suas actividades e, consequentemente, a manutenção de postos de trabalho.

A próxima reunião ordinária do Comité de Política Monetária do Banco Nacional de Angola foi agendada para o dia 24 de Julho.