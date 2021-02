As transferências bancárias e problemas relacionados com as contas à ordem estão no topo da lista das reclamações feitas ao Banco Nacional de Angola entre Outubro e Dezembro do ano passado.

Segundo um relatório publicado no seu site oficial, o BNA recebeu cerca de 760 reclamações no último trimestre de 2020, o que representa menos de 5 clientes insatisfeitos por cada 100 mil no que toca ao comportamento das instituições financeiras que operam em Angola.

Os bancos mais visados são o BPC, de longe, seguindo-se o BAI e o BFA, no que concerne aos grandes bancos.

Estes números representam um acrescento de reclamações face ao mesmo período de 2019 na ordem dos 50%, ficando as reclamações ligeiramente abaixo das 500.

Entre as principais queixas estão, no que diz respeito às transferências, a não execução das ordens de transferência por parte do banco e a demora excessiva na sua conclusão.

Já sobre as contas à ordem, a movimentação indevida, a não disponibilização dos valores e os montantes tomados em comissões e despesas encabeçam esta lista.

Outras reclamações passam pelo crédito ao consumo, à habitação, nos ATM (Multicaixa) ou cartões de débito, entre outras.