O ministro da Saúde da África do Sul admitiu, em declarações à imprensa, que o número real de infectados no país pode já ter ultrapassado os 12 milhões, apesar de oficialmente existirem "apenas" cerca de 650 mil casos confirmados laboratorialmente.

Esta cifra de 12 milhões avançada por Zwelini Lawrence Mkhize resulta de um modelo matemático utilizado pelas autoridades sanitárias sul-africanas de forma a poderem antecipar o avanço da pandemia no país.

Recorde-se que foi igualmente com base em modelos estatísticos que só na província de Gauteng, onde estão as cidades de Pretória e Joanesburgo, foram escavadas 1,5 milhões de sepulturas para precaver um número de casos muito superior ao que efectiva e oficialmente veio , por ora, registar-se.

Mas, com esta admissão de que a realidade actual, em todo o país, seja largamente superior aos 651 mil casos, o ministro da Saúde admite que seja necessário reanalisar a situação na África do Sul porque se estes números, que abarcam os casos conhecidos e os por identificar até ao momento, estiverem certos, cerca de 20% da população total da África do Sul estará contaminada com o novo coronavírus, disse ainda Zwelini Mkhize, citado pelo site TimesLive.

Esta informação foi divulgada na segunda-feira à noite no âmbito de um estudo sobre seroprevalência, reacção a anticorpos no global da população, na África do Sul.

No mesmo momento foi avançada ainda a informação de que o número de casos neste país tem estado a decrescer desde 22 de Agosto, com cerca de 3.000 casos em média por dia actualmente, contra uma média de 10 mil a 15 mil no mês de Julho, disse ainda o ministro da Saúde.

Actualmente a África do Sul, com 57,7 milhões de habitantes, é o país com o registo de casos mais dilatado no continente africano, tem registados oficialmente 651 mil casos, 15.500 mortes e pouco mais de 579 mil recuperados.