Mais de 70 pessoas foram brutalmente assassinadas por radicais islâmicos em aldeias do Níger próximas da fronteira com o Mali, avançaram fontes das autoridades locais às agências internacionais.

As explosões fizeram-se sentir com mais impacto em duas aldeias localizadas na zona de fronteira entre o Níger e o Mali, numa extensão para o Níger, que já vem sendo vulgar, dos ataques de grupos radicais ligados a grupos como o al shabab (estado islâmico) ou a al qaeda do Magrebe sedeados no Mali, um país em rápido colapso por causa da instabilidade gerada por estes grupos.

Na aldeia de Tcombangou, pelo menos 49 pessoas foram brutalmente assassinadas nestes ataques e cerca de 20 ficaram gravemente feridas às mãos dos islamitas radicais.

Enquanto isso, também na aldeia de Zaroumdareye, segundo o The Guardian, foram assassinadas mais de 30 pessoas e dezenas ficaram feridas.