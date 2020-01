A maka da carta

Nunca uma carta tinha suscitado tanta ansiedade e curiosidade de muitos angolanos, dentro e fora do país, como a missiva explicativa do emérito que pretendia esclarecer assuntos importantes de mambos relacionados com o nosso ganha-pão: diamantes e petróleo. Um assunto brilhante e reluzente e o outro viscoso e inflamável.