Quem anda no cultivo do tomate certamente está familiarizado com a tuta do tomate, uma praga agressiva que ataca as plantações de forma tão virulenta que muitos camponeses decidem abandonar esta cultura evitando as solanáceas. Esta praga já afecta os nossos camponeses há alguns anos e parece ser uma luta que estamos a perder. Uma das soluções é a rotação de culturas, o pousio dos campos afectados ou ainda, como medida extrema, a aplicação de insecticidas. Esta última medida tem dois senãos, é extremamente cara e muito tóxica.

Mas o assunto de momento é sobre uma outra tuta, uma tuta invisível em forma de vírus que ainda parece não ter chegado ao país, mas já está a causar mais estragos que a tuta do tomate e a deixar visível a nossa incapacidade de lidar com eventos extremos. Não só nós. O mundo inteiro.

Se com a tuta do tomate podemos ensaiar defesas biológicas, independentemente dos custos, com a pandemia, a vacina ainda está por vir. Se com a tuta do tomate podemos utilizar armadilhas para apanhar os insectos, com a pandemia, somos nós as armadilhas. Se com a tuta do tomate os mais afectados são os produtores, com a pandemia, somos nós que afectamos tudo o resto.

