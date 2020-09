As consequências da pandemia causada pelo coronavírus estão longe de ser apuradas. O que parece certo é que, independentemente de gravidade do que ela no final vier a determinar na generalidade dos países, os que apresentam maiores vulnerabilidades económicas e sociais serão os que serão mais penalizados. Dentre esses países, sobressaem os países africanos, em particular os da África Subsariana.

Não me refiro apenas àqueles que vivem em grande instabilidade e insegurança como a República Centro-Africana, o Sudão do Sul ou o Mali, que sofreram recentemente golpes de estado.

Todos estes países, antes da pandemia, apresentavam dos maiores índices de pobreza à escala planetária.

Sucede que uma parte significativa dos países da África Subsariana tem dívidas muito elevadas e dificilmente amortizáveis.

Acresce que a população é percentualmente muito jovem, em idade escolar, sendo desejável que não exerça actividades produtivas, comportando-se como meros consumidores.

A par disso, os investimentos que foram necessários efectuar para combater a pandemia fizeram crescer a despesa pública, assistindo-se a um forte decréscimo da actividade económica em todos os sectores, do primário ao terciário.

No que Angola respeita a avaliar pelos actuais indicadores do estado da economia, e tendo presente as consequências da pandemia, não será nada fácil fazer superar a situação após a Covid-19 e relançar a economia, caso não se fixem, com rigor, as prioridades e os planos que lhe seguirão.

* (Secretário-geral da UCCLA)