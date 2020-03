Um dos primeiros passos foi analisar as falhas que existiam nas diferentes áreas e na própria instituição (suas causas e formas de ultrapassá-las), e as causas para as más avaliações de desempenho dos funcionários. A seguir, começou por implementar as medidas encontradas para ultrapassar essas questões da melhor forma possível e com o envolvimento de todos, da direcção à base.

É uma jovem na casa dos trinta e poucos anos a roçar os entas, formada em Angola com passagens pelas escolas públicas mais ou menos famosas como a escola da Jinguba, Mutu-Ya-Kevela, IMEK, PUNIV, UAN, entre outras. Vem de uma família pobre que sempre buscou sustento da melhor forma possível sem pisar quem quer que fosse, tendo no trabalho humanismo, respeito e amor ao próximo e gosto por aprender sempre bem e fazer bem tudo, as bases para a vida. É presente, pontual, assídua, cumpridora das tarefas, sabe ouvir quem à ela acorre, analisa com calma e atenção todas as ideias que lhe são presentes, até aquelas que parecem ser as mais sem nexo. Estimula os colegas a superarem-se diariamente e a procurarem aprender cada vez mais e melhor, partilhando entre si ideias e formas de fazer bem o trabalho. Criou um pacote de incentivos académicos para quem queira estudar. Presta particular atenção aos funcionários - suas condições laborais, ferramentas, epis e epcs, satisfação, necessidades socioeconómicas que podem influenciar no desempenho laboral. Adequou as viaturas todas da empresa ao rendimento da mesma e ao nível de vida dos trabalhadores, acabando com luxos e despesas desnecessárias.

Ajudou a melhorar a avaliação de desempenho, começando por analisar o cumprimento das metas diárias, semanais, mensais e anuais, e os motivos que estiveram na base de algum incumprimento para que o desempenho seja positivo. Criou o desempenho bué fixe, alterou o sistema de controlo de pontualidade (com 8h de produtividade real contra o tempo de turismo no trabalho) e assiduidade (três horários diferentes para entrada e saída onde a flexibilidade é fulcral) de acordo a realidade da cidade, ao local de residência (tendo em conta a distancia ao trabalho), meio de transporte usado, entre outras questões. O salário e o prémio pela produtividade são actualizados tendo em conta a taxa de câmbio, produtividade e lucros da empresa.

Ajudou a criar o programa saúde em dia, que oferece assistência médica e medicamentosa aos funcionários e seus entes (pais, filhos, cônjuge e irmãos), com base num fundo voluntário para saúde em que o funcionário contribui mensalmente com uma % do salário, que suporta as despesas afins. Esse fundo tem servido também para ser investido em outros negócios, como a sociedade numa rede de clinicas privadas onde os seus associados e entes fazem as consultas e recebem os tratamentos. Apostam também na saúde preventiva, avaliando os riscos à saúde aos seus funcionários e ver como ultrapassá-los, reduzindo de forma considerável as doenças. Há ainda a construção de bairros habitacionais para os funcionários, com casas de várias tipologias, creche, escola (com todos os níveis de ensino até ao superior), jardins, parques de diversão, campos desportivos multiusos, piscina e outros equipamentos sociais. Os requisitos para o acesso são, de entre outros, ter pelo menos 10 anos de serviço e de descontos, ser exemplar, ter boas avaliações, respeitoso e cumpridor das normas. Esses são apenas alguns dos pontos que têm influenciado na contínua nomeação dela como Administradora para as Melhorias. Sente que tem sido útil a ajudar a melhorar o desempenho dos colegas nas mais variadas áreas o que tem resultado na melhoria da prestação de serviços da empresa, aumento da facturação e dos lucros.

