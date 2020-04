E depois da Covid-19? No termo da pandemia causada pela Covid-19 nada ficará como dantes. Em face das consequências do surto que se generalizou pelo surgimento de um vírus desconhecido, os países têm-no combatido com diferentes planos de contingência com a mesma lógica subjacente - conter o contágio e salvar vidas. Tem sido uma batalha muito difícil. Não é preciso ser adivinho para se intuir no final desta fase da pandemia que estaremos todos confrontados com novos desafios. Os novos desafios exigem novas respostas. Será grave na gestão da causa pública não se concluir, tirando daí as necessárias ilações, que é falsa a ideia que "a menos Estado corresponde melhor Estado".

O debate, necessariamente alargado e democrático sobre as tradicionais funções soberanas do Estado, não pode nem deve ser adiado mais uma vez com cedências a processos de privatização que não conhecem limites.

O que se viu e se vê na resposta ao combate a este surto é que foi e é ao Estado que compete responder e criar condições geradoras de uma unidade de pensamento capaz de forjar uma unidade na acção. Quando se fala no Estado, fala-se nos órgãos de soberania que o representam e nas referidas funções dele. As concepções neoliberais e as visões economicistas que endeusaram os mercados, como se estes tudo compusessem tiverem em Trump, Bolsonaro e alguns outros dirigentes políticos a expressão da falência de argumentos negando ontem o que admitiram mais tarde, perante esta crise global e inesperada. Tiveram de correr atrás do prejuízo com posições ideológicas e neoliberais. Se estas conclusões se impõem pela evidência dos factos, será ingénuo pensar que a batalha que se segue para todos os que defendem respostas humanas e solidárias será fácil.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)