O crioulismo em Angola

Por vezes, como agora, deparo-me com coincidências tão bizarras, por inesperadas ou ambivalentes (quais duas crostas dos bivalves...), que me pergunto, por graça (sem ofensa para quem crê), se não será uma vingançazinha dos espíritos "mortos-vivos" que, segundo a ontologia bantu, nos seguem do Além...