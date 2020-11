Para além da grande responsabilidade em informar e relatar factos, o Jornalismo tem um grande compromisso com a História. É importante aproveitarem-se as datas históricas para se fazer história, fazendo pedagogia de valores e agregando conhecimentos. Ao longo do ano, o Novo Jornal aproveitou a data nacional de países como os Estados Unidos da América, Brasil, França, Portugal, bem como os 75 anos da fundação da Organização das Nações Unidas (ONU), para partilhar com os leitores conteúdos revelantes para a compreensão da história, cultura, política, economia e estrutura social destes países e instituições. Por ocasião dos 45 anos de independência nacional, decidimos inovar e dar aos leitores a oportunidade de ler diversas opiniões, ideias, visões e pensamentos. Meia centena de colaboradores e de amigos do Novo Jornal foi convidada /desafiada a fazer um balanço destes 45 anos de independência, deixando também uma visão de futuro sobre Angola.

É um exercício exigente, mas estimulante, é, acima de tudo, uma forma de percebermos os diferentes olhares de fora e de dentro sobre Angola. É um trabalho que exige disciplina, rigor, método e paciência, sendo apenas possível graças à disponibilidade, respeito e carinho que estes colaboradores e amigos nutrem pela marca Novo Jornal. Exigiu da nossa parte a adopção de novos métodos e dinâmicas de trabalho e gestão de espaço. Aquilo que foi encurtado em conteúdos próprios do jornal foi para dar a possibilidade de as suas ideias, visões e pensamentos poderem marcar esta edição. Fomos surpreendidos pela vontade e disponibilidade dos colaboradores, mas, sobretudo, pela qualidade e profundidade dos escritos.

Angola é discutida, é pesquisada, é estudada, é avaliada, é amada e também criticada. Cada articulista, nas suas diferentes áreas de formação e localização geográfica, deixa um texto de consulta permanente, numa edição com história e para a História. É claro que uma edição não é suficiente para agruparmos todos os textos disponíveis, sendo que uns acabaram levando um "to be continued" e outros, aproveitando ainda o mês da Dipanda (independência), terão publicação nas edições seguintes.

Portanto, nesta edição, o domínio da palavra é para os nossos colaboradores, são eles as "estrelas da companhia", são as suas ideias a dominar, sendo os leitores os verdadeiros "presenteados". É a edição da Dipanda do Novo Jornal, que numa data histórica pretende fazer História. Obrigado e boa leitura