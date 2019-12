O nosso pessimismo em relação ao ano de 2020

Sem dúvida que aos poucos a trajectória histórica de Angola fez de todos e de todas nós pessimistas. Como indivíduos podemos até ser optimistas, em relação com as nossas expectativas pessoais, com a nossa saúde e dos que de nós são queridos, com a possibilidade de encontrar um bom emprego, enfim... os angolanos e as angolanas desde sempre se apresentam como um povo que encara o futuro com esperança, mas quando nos deparamos com perguntas simples, tais como o que fazer de concreto agora, para que em 2020 o país sonhado seja igual ou melhor ao país alcançado, em termos de prosperidade económica e bem-estar dos seus cidadãos, as respostas seguramente não serão tão fáceis.