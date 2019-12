Obras apressadas

Numa altura do ano em que se prepara uma maratona com a participação de corredores nacionais e internacionais, a famosa São Silvestre, há um movimento deliberado de proporcionar corridas mais rápidas como a modalidade olímpica dos 4 x 100 metros estafetas, em que a ideia subjacente parece que é fazer com que o apressado coma cru.