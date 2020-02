Luanda Leaks: PGR desmente jornal Expresso sobre negociações com Isabel dos Santos

A Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado em que desmente estar em curso qualquer negociação com a empresária Isabel dos Santos, contrariando a notícia avançada pelo jornal português Expresso, assinada pelo seu correspondente em Angola Gustavo Costa, que dava conta de que a filha do ex-Presidente da República iniciou conversações com as autoridades angolanas para resolver os casos que contra ela correm na Justiça, nomeadamente a questão do arresto preventivo de bens de mais de mil milhões de dólares pelo Tribunal Provincial de Luanda, estando em cima da mesa a devolução de uma soma em dinheiro para os cofres do Estado.