"Agora temos três ministérios que vão ser fundidos, e vão ter departamentos que têm de trabalhar juntos. Só na restruturação é que podemos apontar as prioridades de cada sector", explicou Adjani Costa quando falava durante a cerimónia de passagem de pastas que decorreu hoje, em Luanda.

No mês passado, os ministérios da Cultura, Turismo e Ambiente foram fundidos no âmbito do 'emagrecimento' do actual governo.

O Presidente cortou sete dos 28 ministérios, sobrando apenas 21. O objectivo é a redução de despesas.

Adjani Costa admite que face à actual situação que o país atravessa, o orçamento para o ministério que agora dirige vai sofrer um corte ainda maior mas sublinha que diante da limitação orçamental, a prioridade passa por identificar os objectivos comuns dos três sectores, de modo a serrem criados mecanismos para que os mesmos se desenvolvam simultaneamente e em equilíbrio.

O desenvolvimento do turismo interno é a outra aposta da nova ministra, que considera o sector como sendo o primeiro passo para se estabelecer uma indústria turística e cultural robusta.

Mulher, de 30 anos, Adjani da Silva Freitas Costa promete total empenho e compromisso na missão de conduzir o ministério. E espera combinar a experiência e o conhecimento das suas antecessoras com o espírito inovador da juventude, para, assim, "se criar um patamar de excelência para o turismo baseado na integridade e proteção dos ecossistemas e da sua biodiversidade sempre integrando os conhecimentos tradicionais das comunidades".

Adjani Costa é uma pesquisadora com mestrado em Biologia e frequenta o doutoramento em Práticas Internacionais de Conservação da Vida Selvagem pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Em Setembro do ano passado, foi galardoada pelas Nações Unidas com o prémio Campeões da Terra, e, dois meses depois, foi condecorada pelo Presidente da República com a medalha de Mérito Civil do Primeiro Grau.