Outra das novidades trazidas por Adão de Almeida diz respeito à comparticipação, pelos cidadãos, dos testes de covid-19 quando se trata de uma decisão individual, como por exemplo, em caso de viagens internacionais ou a partir de e para Luanda., devendo os ministério da Saúde e das Finanças definir o valor da comparticipação. Tal não acontece quando são as autoridades sanitárias a exigir o teste, assumindo o Estado a totalidade do valor.

Outra medida anunciada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência diz respeito à força de trabalho, que passa a ser de 75% para todo o País, quer no serviço público quer no privado.

A partir de sexta-feira, deixa também de ser necessária a apresentação de uma autorização da Comissão Multissectorial de Combate à Covid-19 no País para entrar e sair das cercas sanitárias, bastando a apresentação do resultado negativo do teste de covid-19.

As competições desportivas federadas serão retomadas no dia 17 deste mês nas 18 províncias de Angola, mas de forma gradual. Começam por regressar as de "risco baixo" de contágio, e, gradualmente serão autorizadas as competições de "risco médio" e de "risco alto", conforme deliberação do Ministério da Juventude e Desporto, que definirá quais as modalidades prioritárias.

Passa a ser permitido o funcionamento de ginásios, mas apenas se forem em espaços abertos. O acesso a praias e demais zonas balneares continua interdito até 7 de Novembro.

Os espectáculos e as actividades culturais vão ser retomados de forma gradual e com lotação limitada, até às 22:00, com uma lotação de 50% da sala e com presença não superior a 150 pessoas, com lugares sentados.

Já as actividades religiosas passam a ser também possíveis em Luanda até quatro dias por semana, medida já em vigor nas restantes províncias.

O ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência informou igualmente que as receitas das multas passam a ser destinadas aos governos provinciais e apenas poderão ser usadas em despesas relacionadas com a prevenção e o combate à covid-19.