Governo recorre a empréstimo para pagar alimentos do Ministério do Interior

O Presidente da República decretou a abertura de um crédito adicional suplementar, no valor de 81,5 mil milhões de kwanzas, para o pagamento dos pacotes logísticos de bens diversos e alimentares do Ministério do Interior. O empréstimo será assegurado pela linha de financiamento da GEMCORP e pelo Tesouro público.