Governo reduz cargos de direcção e chefia para poupar 1,4 mil milhões de kwanzas por ano

Depois da redução do tamanho do Executivo, no final de Março, foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, dirigido pelo Presidente da República, João Lourenço, que analisou os estatutos orgânicos dos oito ministérios que foram alvo de fusão recentemente, no âmbito do programa de reforma do Estado, a redução de 559 para 313 cargos de direcção e chefia.