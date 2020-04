Para além de Manuel Augusto, Salviano Sequeira e Frederico Manuel dos Santos, foram ainda exonerados Adão Francisco Correia de Almeida, do cargo de ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, António Francisco de Assis, do cargo de ministro da Agricultura e Florestas, Bernarda Gonçalves Martins Henriques da Silva, do cargo de ministra da Indústria, Diamantino Pedro Azevedo, do cargo de ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, e Manuel Tavares de Almeida, do cargo de ministro da Construção e Obras Públicas.

Também Maria Antonieta Josefina Sabina Baptista foi exonerada do cargo de ministra das Pescas e Mar, José Carvalho da Rocha, do cargo de ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, do cargo de ministra do Ordenamento do Território e Habitação, Maria Ângela Teixeira de Alva Sequeira Bragança, do cargo de ministra do Turismo, Maria da Piedade de Jesus, do cargo de ministra da Cultura, Nuno dos Anjos Caldas Albino, do cargo de ministro da Comunicação Social, João Ernesto dos Santos, do cargo de ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Victor Francisco dos Santos Fernandes, do cargo de ministro do Comércio, Paula Cristina Francisco Coelho, do cargo de ministra do Ambiente.

João Lourenço conta agora como seus ministros Adão Francisco Correia de Almeida, na pasta de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, João Ernesto dos Santos, na pasta da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, Tete António, nas Relações Exteriores, Marcy Cláudio Lopes, na Administração do Território, António Francisco de Assis, na Agricultura e Pescas, que junta dois ministérios do anterior Executivo, Victor Francisco dos Santos Fernandes, na Indústria e Comércio, Diamantino Pedro Azevedo, nos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, que viu acrescentar o gás à sua tutela, que, na prática, já tinha.

Lourenço nomeou também Manuel Tavares de Almeida para as Obras Públicas e Ordenamento do Território, Manuel Gomes da Conceição Homem para as Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, que junta várias pastas, Adjany da Silva Freitas Costa para a Cultura, Turismo e Ambiente.

Nos secretários de Estado João Lourenço exonerou os seguintes:

- José Maria de Lima, do cargo de Secretário de Estado para a Defesa Nacional;

-Afonso Carlos Neto, do cargo de Secretário de Estado para os Recursos Materiais e Infra-Estruturas;

- Tete António, do cargo de Secretário de Estado para as Relações Exteriores;

- Laurinda Jacinto Prazeres Monteiro Cardoso, do cargo de Secretária de Estado para a Administração do Território;

- Márcio de Jesus Lopes Daniel, do cargo de Secretário de Estado para a Reforma do Estado;

- Domingos André Tchikanha, do cargo de Secretário de Estado para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria;

-José Carlos Lopes da Silva Bettencourt, do cargo de Secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária;

- André de Jesus Moda, do cargo de Secretário de Estado para as Florestas;

-Ivan Magalhães do Prado, do cargo de Secretário de Estado da Indústria;

-Jânio da Rosa Corrêa Victor, do cargo de Secretário de Estado para a Geologia e Minas;

-José Alexandre Barroso, do cargo de Secretário de Estado dos Petróleos;

-Amadeu de Jesus Alves Leitão Nunes, do cargo de Secretário de Estado do Comércio;

- José Guerreiro Alves Primo, do cargo de Secretário de Estado da Hotelaria e Turismo;

-Manuel José da Costa Molares D"Abril, do cargo de Secretário de Estado da Construção;

- Carlos Alberto Gregório dos Santos, do cargo de Secretário de Estado para as Obras Públicas;

- Manuel Marques de Almeida Pimentel, do cargo de Secretário de Estado para o Ordenamento do Território;

- Joaquim Silvestre António, do cargo de Secretário de Estado para a Habitação;

-Joaquim Lourenço Manuel, do cargo de Secretário de Estado do Ambiente;

-Carlos Filomeno de Martinó dos Santos Cordeiro, do cargo de Secretário de Estado das Pescas;

-Mário Augusto da Silva Oliveira, do cargo de Secretário de Estado para as Telecomunicações;

-Manuel Gomes da Conceição Homem, do cargo de Secretário para as Tecnologias de Informação;

-Celso Domingos José Malavoloneke, do cargo de Secretário de Estado da Comunicação Social;

-Aguinaldo Guedes Cristóvão, do cargo de Secretário de Estado da Cultura;

-João Pedro da Cunha Lourenço, do cargo de Secretário de Estado para as Indústrias Criativas;Também por conveniência, é exonerado Marcy Cláudio Lopes, do cargo de Secretário do Presidente da República para os Assuntos Políticos, Constitucionais e Parlamentares do Presidente da República;

E nomeou os seguintes:

-José Maria de Lima, para o cargo de Secretário de Estado para a Defesa Nacional;

-Afonso Carlos Neto, para o cargo Secretário de Estado para a Indústria Militar;

-Domingos André Tchikanha, para o cargo de Secretário de Estado para os Veteranos da Pátria;

-Laurinda Jacinto Prazeres Monteiro Cardoso, para o cargo de Secretária de Estado para a Administração do Território;

-Márcio de Jesus Lopes Daniel, para o cargo de Secretário de Estado para as Autarquias Locais;

-José Carlos Lopes da Silva Bettencourt, para o cargo de Secretário de Estado para a Agricultura e Pecuária;

-André de Jesus Moda, para o cargo de Secretário de Estado para as Florestas;

-Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, para o cargo de Secretária de Estado para as Pescas

-Ivan Magalhães do Prado, para o cargo de Secretário de Estado para a Indústria;

-Amadeu de Jesus Alves Leitão Nunes, para o cargo de Secretário de Estado para o Comércio;

-Jânio da Rosa Corrêa Victor, para o cargo de Secretário de Estado para os Recursos Minerais;

-José Alexandre Barroso, para o cargo de Secretário de Estado para o Petróleo e Gás;

-Carlos Alberto Gregório dos Santos, para o cargo de Secretário de Estado para as Obras Públicas;

-Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, para o cargo de Secretária de Estado para o Ordenamento do Território;

-Mário Augusto da Silva Oliveira, para o cargo de Secretário de Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação;

-Nuno dos Anjos Caldas Albino, para o cargo de Secretário de Estado da Comunicação Social;

-Maria da Piedade de Jesus, para o cargo de Secretária de Estado para a Cultura;

-Paula Cristina Francisco Coelho, para o cargo de Secretária de Estado para o Ambiente;

O Chefe de Estado exonerou igualmente Aldemiro Justino Vaz da Conceição, do cargo de Director do Gabinete de Acção Psicológica e Informação da Casa de Segurança do Presidente da República, nomeando para o mesmo cargo Ernesto Manuel Norberto Garcia.

O Presidente da República assinou também um decreto a exonerar Cassongo João da Cruz, do cargo de vice-governador da Província da Lunda-Sul para o sector Político, Social e Económico e nomeou para as mesmas funções Mendes Lourenço Gaspar.