João Lourenço exonerou ainda Virgílio Tyova do cargo de governador provincial do Cunene, nomeando para o lugar Sérgio Leonardo Vaz.

Foi ainda exonerado, segundo nota da Presidência citada pela Angop, o presidente do conselho de administração do Banco de Desenvolvimento Angolano (BDA), Abrahão Pio dos Santos Gourgel, tendo colocado no seu lugar Henda Essanju Inglês.