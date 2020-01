Novos kwanzas sem imagem de JES entram em circulação até Junho

A Assembleia Nacional aprovou, com 121 votos a favor, nenhum contra e 53 abstenções, a proposta de lei que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e pôr em circulação uma nova família de notas do kwanza, cuja introdução no mercado vai decorrer progressivamente até ao final do primeiro semestre deste ano.