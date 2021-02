A prestação dos grupos parlamentares na Assembleia Nacional (AN) é considerada pelo MPLA como diminuta, pois, no seu entender, perdem mais tempo em criticar e chumbar as propostas apresentadas pelo partido no poder.

O líder do Grupo Parlamentar do MPLA, Américo Cuononoca, referiu que, à excepção da CASA-CE, os restantes projectos de leis mostrados na legislativa passada foram sempre apresentados, infelizmente, pelos deputados do partido no poder.

"Todas as iniciativas de lei provenientes do Executivo são suportadas pelo MPLA. Somos a maioria no Parlamento que aprova as leis. Portanto, no ano passado, apresentámos vários projectos de lei", explicou.

Em declarações ao NJ, a vice-presidente do Grupo Parlamentar da CASA-CE, Cesinanda Xavier, salientou que, face à preocupação dos cidadãos em participar nas elaborações das leis, o seu grupo concorda com a obrigatoriedade de a AN permitir que estes cooperem activamente nos processos legislativos quando houver necessidade.

