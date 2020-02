O contrato foi entregue a um consórcio constituído pelas empresas Sun Africa LCC, M. Couto Alves-Vias, SA e M. Couto Alves, SA.

O acordo de financiamento entre o Estado Angolano e o ING Bank NV é no valor de 580 milhões de euros e destina-se à cobertura de 85% do valor do contrato para a execução do projecto de instalação de painéis solares, bem como ao pagamento do prémio de seguro da Agência de Crédito à Exportação da Suécia.

O outro acordo de financiamento é com o Development Bank of Southem Africa, no valor de 80,8 milhões de euros, e é reservado à cobertura de 15% do pagamento inicial do contrato de execução do Projecto Painéis Solares, bem como ao pagamento do prémio de seguro.

No documento, o Presidente da República autoriza a ministra das Finanças a assinar os acordos de financiamento e o ministro da Energia e Águas a formalizar o contrato de execução com o consórcio.

O decreto presidencial não avança qual o destino a dar aos painéis solares, mas presume-se que sejam para produção de energia.