"O IV Congresso Ordinário realizado de 07 a 08 deste mês decorreu sem sobressaltos. Houve reclamações por parte de uma candidata, mas fizemos recontagem de votos e ficou claro que a candidata Helena Bonguela é a vencedora", referiu ao Novo Jornal Navita Ngola.

De acordo com a porta-voz, depois deste exercício (recontagem de votos), as concorrentes Manuela dos Prazeres, que obteve 208 (33,76%), e Domingas Njungulo, que foi escolhida por 30 delegadas (4,87 por cento), ficaram esclarecidas.

Referiu que o braço feminino do partido UNITA procedeu a alterações na sua estrutura orgânica, com a introdução de uma segunda vice-presidente.

"Foi alargado o período da realização dos congressos ordinários, de quatro para cinco anos. Cada presidente da LIMA terá apenas dois mandatos consecutivos e um interpolado", acrescentou.

As participantes no conclave aprovaram também o alargamento da composição do Comité Nacional da LIMA, de 251 para 301 membros efectivos e 50 suplentes.

Helena Bonguela venceu o pleito eleitoral com 378 votos, correspondentes a 61,36 por cento, contra 208 da segunda candidata, Manuela dos Prazeres, que teve 33,76 por cento dos votos.

Em terceiro lugar ficou Domingas Jongolo, com 30 votos e 4,87 por cento dos votos válidos.

No final do pleito, Manuela dos Prazeres contestou os resultados, alegando haver irregularidades no processo.

No seu discurso de encerramento, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse que "a LIMA constitui-se na vanguarda da mobilização das populações angolanas, sobretudo das mulheres que são a maioria, segundo as estatísticas oficiais, para as grandes causas defendidas pelo nosso Partido".

"Nas comunidades em que estiverem inseridas, as mulheres da LIMA devem ser fonte de inspiração para outras mulheres, nos aspectos nucleares que preocupam as mulheres do nosso País", referiu.

"Sejam todas combatentes contra a violência doméstica que infelizmente ainda faz morada nas nossas comunidades e é responsável pela desestruturação de muitas famílias, com consequências nefastas na formação da personalidade das nossas crianças e não apenas", acrescentou frisando que as candidaturas múltiplas foram essenciais para elevar o debate e consubstanciar a efetivação da democracia, uma nossa escolha.

"A presidente da LIMA contará com o apoio incondicional do presidente e da direcção do partido, em todos os momentos e no cumprimento do Programa agora actualizado", concluiu.