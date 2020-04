Foi aprovada, pelo Presidente da República, a abertura de crédito adicional especial no montante de 45,9 mil milhões de kwanzas, correspondente a 83 milhões de dólares, para pagamento das despesas com a implementação do projecto Balcão Único de Atendimento ao Público (BUAP).

O crédito adicional especial a ser cedido deve ser atribuído faseadamente, em função das necessidades de pagamento e após esgotadas todas as verbas atribuídas inicialmente para o BUAP, já que o mesmo estará afecto à "Unidade Orçamental do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado, indica o Decreto Presidencial n.º 88/20, de 06 de Abril.

Em Dezembro do ano passado, o Presidente João Lourenço chegou a aprovar despesa de 598 milhões de kwanzas para campanha de marketing do BUAP, trabalho que foi entregue à empresa Weza Concept para elaborar os serviços.

Este acordo vem expresso no Despacho Presidencial n.º 207/19, de 27 de Novembro de 2019, que aprova a proposta de adjudicação constante do relatório elaborado pela Comissão de Avaliação relativa ao Procedimento para Aquisição de Serviços de Marketing e Publicidade do BUAP.

A Weza, empresa que se apresenta como especialista em projectos de Estado, foi já contratada por este e pelo Governo anterior para projectos como o 40.º Aniversário da Independência Nacional, a campanha Angola Presente no âmbito do Registo Eleitoral 2016/2017, a campanha da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) para as últimas Eleições Gerais e o projecto CAPPRI.