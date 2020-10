O Presidente da República, João Lourenço, nomeou esta segunda-feira Adjany Costa para sua consultora e entregou a pasta da Cultura, Turismo e Ambiente a Jomo Fortunato, ex-presidente do conselho de administração do Memorial Dr. Agostinho Neto.

Jomo Fortunato ocupou o cargo de presidente do conselho de administração do Memorial Dr. Agostinho Neto até Agosto de 2018, altura em que foi exonerado por João Lourenço.

A razão avançada por altura da decisão presidencial foi a de terem sido verificadas "condutas inapropriadas durante a realização de actividades culturais no interior do Memorial Dr. Agostinho Neto".

Sem especificar que "condutas inapropriadas" foram observadas, a nota da Casa Civil sublinhava que as mesmas "desrespeitavam os princípios pelos os quais tal local foi concebido".

Adjany Costa, que deixa de ser ministra da Cultura, Turismo e Ambiente para passar a consultora do Presidente da República, estava desde Abril à frente do ministério. É bióloga, e, em Setembro do ano passado, foi galardoada pelas Nações Unidas com o prémio Campeões da Terra. Dois meses depois, foi condecorada pelo Presidente da República com a medalha de Mérito Civil do Primeiro Grau.