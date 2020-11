No próximo ano, caso não haja alteração na proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) 2021, que vai a discussão e votação na próxima terça, 17, no Parlamento, o Executivo prevê atribuir ao Governo Provincial de Luanda (GPL) uma dotação orçamental de pouco mais de 71 milhões de kwanzas, para acudir as vítimas de calamidades e catástrofes naturais.

No mesmo documento consultado pelo Novo Jornal, a rubrica "Ajuda para os Serviços de Assistência Social a Famílias e "Pessoas Vulneráveis" poderá receber 21,5 milhões de kwanzas. Para estas duas rubricas inscritas nas despesas da valorização da família e reforço das competências familiares, o GPL poderá receber perto de 92,6 milhões Kz. Neste ano, para o apoio às situações de calamidade e catástrofes naturais, o OGE 2020 revisto reserva 26 milhões de Kz, além de 13,5 milhões de Kz para as famílias vítimas destes desastres.

Em contrapartida, o valor que se prevê gastar no próximo ano representa apenas 37% do que o Governo liderado por Joana Lina poderá encaixar para gastar com a celebração de datas comemorativas, cujo orçamento está avaliado em cerca de 250 milhões Kz.

No OGE revisto de 2020, conforme tinha avançado este semanário, a celebração de datas comemorativas recebeu 131,5 milhões de kwanzas, observando um incremento, se tivermos em conta os valores destinados em 2019 às rubricas "Comemorações do 11 de Novembro - Dia da Independência Nacional" (17,3 milhões Kz) e "Efemérides e datas comemorativas" (28,2 milhões Kz), que, juntas, somavam 45,5 milhões Kz, menos 86 milhões Kz do que a verba agora atribuída. Caso não haja alteração, a rubrica sofrerá novo crescimento na ordem dos 118,5 milhões Kz.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)