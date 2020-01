O ministro das Relações Exteriores garantiu esta segunda-feira, em Lisboa, que o arresto de bens de Isabel dos Santos "não se trata de um acto isolado" e que a repatriação de bens "mal adquiridos" vai continuar em Angola. Manuel Augusto disse ainda que Portugal, tal como a maioria dos países da comunidade internacional, está "muito solidário" com as reformas que estão a ser feitas.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, garantiu que a cooperação entre Portugal e Angola "estende-se a todos os domínios" e "está a funcionar".

"Sou membro do Governo (de Portugal), portanto não me pronuncio sobre questões e processos judiciais, mas o que posso dizer, como ministro dos Negócios Estrangeiros, é que a cooperação entre Portugal e Angola se estende hoje a todos os domínios e está a funcionar", respondeu o ministro, questionado pelos jornalistas sobre o processo de arresto de bens decretado pelo Tribunal Provincial de Luanda à empresária Isabel dos Santos, que tem interesses em várias empresas naquele país.

"Nós hoje cooperamos com Angola em todos os domínios: político, diplomático, político-militar, educativo, cultural, económico. E também há cooperação entre as duas administrações fiscais e entre as autoridades judiciárias", afirmou o ministro português, recusando-se a comentar processos judiciais em curso.

Manuel Augusto e Santos Silva falavam à imprensa à margem do Seminário Diplomático, que começou esta segunda-feira em Lisboa, e onde se encontra também o ministro das Relações Exteriores (MIREX), Manuel Augusto.