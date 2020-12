Organizações da sociedade civil (Rede Terra, Development Workshop e ADRA) sugerem a criação de uma comissão multissectorial, sob coordenação do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território, incluindo, pelo menos, três actores não-estatais.

Apesar de estar em curso a revisão da actual Lei de Terras, por desajustes à actual Constituição da República de Angola, agudizando a problemática da ocupação de terrenos, as organizações da sociedade civil afirmam constatar certa exclusão no processo, sobretudo dos actores não estatais que lidam com as comunidades.

Segundo o documento-conjunto a que o NJ teve acesso, rubricado pela Rede Terra, Development Workshop e pela ADRA, essas organizações asseguram ter constatado este facto devido à não-divulgação do calendário e da metodologia de revisão do pacote legislativo fundiário à sociedade, incluindo administrações municipais que se demostraram surpreendentes sobre o dossiê "Revisão da Lei de Terras" em curso, em sede dos encontros de auscultação realizados sob égide dessas instituições da sociedade civis.

A posição conjunta refere que a auscultação está restrita à província de Luanda e com poucos actores, numa gestão que considera "sigilosa de informação relativa ao processo de revisão da Lei de Terras".

Apontam como exemplo o silêncio ao qual o actual Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território se remeteu, depois de ter sido contactado por estas organizações, na perspectiva de obter a versão do Projecto de Alteração da Lei de Terras, ora entregue ao Conselho de Ministros.

