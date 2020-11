TCUL recebe 153 autocarros do Executivo mas não define data para os pôr em circulação

Para diminuir as enchentes de passageiros nas paragens de Luanda, a Empresa de Transportes Colectivos e Urbanos de Luanda (TCUL) recebeu, esta quarta-feira, do Ministério dos Transportes, 153 autocarros, de marca Volvo, no âmbito de um acordo de cooperação com a Suécia, para reforçar a sua frota de transportes urbanos de passageiros, mas a direcção da TCUL não definiu ainda quando é que os novos autocarros vão entrar em circulação em Luanda.