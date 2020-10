O Secretariado Executivo do Comité Permanente da UNITA denunciou, esta sexta-feira, 23, de Outubro, que está a circular nas redes sociais "um suposto" comunicado, "fabricado nas oficinas dos Serviços de Segurança do Estado, e na sequência de uma reunião que também não teve lugar", procurando desmobilizar a participação na manifestação convocada para este sábado, e confirmou a intenção de participar nos protestos contra o desemprego.

"O suposto comunicado do comité permanente foi fabricado nas oficinas dos Serviços de Segurança do Estado para atentar contra o direito à manifestação, consagrado no artigo 47º da Constituição da República de Angola", diz o comunicado do Comité Permanente da UNITA.

A UNITA afirma que este comunicado "é o culminar da intensa campanha de fake news, intrigas e calúnias contra a direcção da UNITA nas redes sociais, envolvendo entidades do Governo".

Tal atitude, segundo a UNITA "contraria o direito à oposição, consagrado na Constituição da República de Angola, o que reflecte uma regressão e grave atentado ao Estado Democrático nunca vivida no tempo de José Eduardo dos Santos".

"É também a manifestação do total desespero do partido no poder perante a crescente consciência cidadã que desperta os angolanos para o exercício de seus plenos direitos constitucionalmente consagrados", diz o comunicado.

Recorda-se que a UNITA foi o primeiro partido a dizer "sim" ao desafio lançado por um grupo de associações da sociedade civil para a realização de uma manifestação contra o desemprego a ter lugar em Luanda, no Sábado, 24. O PRS admite estar presente, mas a CASA-CE já disse que não lhe interessa.

A manifestação de Sábado, convocada pelo Movimento Revolucionário e pelo Movimento para a Cidadania, está marcada para as 11:00 deste sábado, 24, em frente ao Cemitério de Santa Ana e a marcha segue em direcção ao Largo Primeiro de Maio, em Luanda.