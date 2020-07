A IV Assembleia Geral da Comissão Internacional da Instrução Matemática , que deveria ter lugar na cidade de Shanghai, na China, realizou-se pela primeira vez por videoconferência no dia 13 desde mês, devido à pandemia da Covid-19, que assola o mundo.

Angola participou pela primeira vez na qualidade de País observador, e esteve representada pelo professor Jorge Dias Veloso, decano da Escola Superior Pedagógica da Lunda-Norte, da Universidade Lueji A"Nkonde.

O congresso, para além de ter abordado a situação do ensino da matemática no mundo, serviu também para apresentação da lista única de candidatos ao novo Comité Executivo e a eleição do novo comité que vai liderar a organização até 2024.

Ao Novo Jornal, o professor Jorge Dias Veloso, que participou na conferência, realçou que Angola agora foi convidada porque, em 2019, realizou dois eventos científicos relevantes na área de Educação Matemática, referindo-se à 1.ª Conferência Internacional sobre Educação Matemática em Angola e ao 3.º Espaço Pan-Africano de Educação Matemática.

Esses dois eventos, segundo o académico, captaram a atenção do Comité Executivo da ICMI, que passou a trabalhar com os seus pares angolanos no sentido de o País vir a ser membro integrante da organização, numa iniciativa da Universidade Lueji A"Nkonde, que está a caminhar a passos largos para se tornar membro efectivo.

"O Comité Executivo da ICMI olha com preocupação para a qualidade do ensino da Matemática em Angola, pois as insuficiências de quadros qualificados, investigadores, tal como as condições de trabalho são notáveis", referiu.

Jorge Dias Veloso salientou que, de acordo com o Plano Nacional de Formação de Quadros do Governo Angolano, no País 30 cursos têm défice de formação de quadros e 18 dos 30 cursos têm uma forte presença de Matemática nos seus currículos, o que significa que 60% dos cursos deficitários dependem, em grande medida, do nível de preparação que os alunos têm em Matemática.

O académico referiu que a aprovação de Angola pela grande família da ICMI, por via dos programas, projectos e eventos dessa organização, facilitará o conhecimento e a adopção de melhores práticas de ensino de matemática no País, o que contribuirá muito para a superação do défice.

O professor Jorge Dias Veloso disse também que achou o encontro muito profícuo, pois os participantes reflectiram sobre o estado actual da ICMI e da Educação Matemática no mundo e sobre o futuro dessa área do conhecimento tão importante para o desenvolvimento de um País.

A Comissão Internacional de Instrução Matemática (ICMI) é uma comissão da União Internacional de Matemática, que foi fundada em 1908, no Congresso Internacional de Matemáticos em Roma, Itália, e tem o objetivo de melhorar os padrões de ensino em todo o mundo, por meio de programas, workshops e publicações.