Segundo o porta-voz do comando provincial de Cabinda da Polícia Nacional, José da Mónica, as duas associações de malfeitores usavam perfis falsos no Facebook de altos dirigentes do aparelho do Estado e depois burlavam as vítimas.

"Os sete elementos detidos criavam perfis falsos no Facebook de figuras de destaque na sociedade angolana, garantindo emprego, simulando a venda de viaturas e residências ou fornecimento de serviços e depois procediam à extorsão de valores e desapareciam para parte incerta", disse.

O responsável explicou que alguns dos suspeitos se faziam passar por mulheres, utilizando fotografias de senhoras com boa fisionomia.

"Para o efeito, faziam pedidos de amizade a vários homens, após o que iniciavam os contactos com eles e enviavam-lhes fotografias íntimas referindo dificuldades económicas. Tão logo eles notassem que as vítimas estivessem interessadas, enviavam o número de IBAN e de conta bancária no sentido de transferirem os valores", revelou, salientando que depois da transferência bancária se efectivar, "os implicados bloqueavam as contas e procuravam aplicar o golpe em outras vítimas".

O responsável fez saber ainda que os prevaricadores vão hoje, quinta-feira, 9, ser presentes ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Cabinda para o primeiro interrogatório.