O Tribunal Supremo (TS) adiou hoje o interrogatório dos primeiros seis declarantes no julgamento do conhecido "caso GRECIMA" por ausência do 2.º juiz conselheiro, João Pedro Kinkani Fuantoni.

O juiz teve um incidente ao sair de casa e foi obrigado a receber assistência médica numa das unidades hospitalares da capital, e, segundo o juiz presidente, Daniel Modesto, o facto de o tribunal não estar constituído é o motivo para o adiamento da sessão.

De acordo com o juiz, se o tribunal entender prosseguir com o julgamento na ausência de um dos conselheiros e os réus forem condenados, na interposição do recurso o tribunal superior pode anular todo o julgamento fundamentando a não constituição do tribunal que julgou

"Não queremos que isso aconteça, o melhor é esperar", disse o presidente da sessão Daniel Modesto remarcando para o amanhã o arranque da sessão que estava prevista para hoje.

O adiamento da sessão desta quarta-feira foi consensual tanto para o Ministério Público como para os advogados dos réus Manuel Rabelais e Hilário Gaspar Santos.

Para o hoje o tribunal previa ouvir o ex- governador do Banco Nacional de Angola (BNA) Valter Filipe, que foi condenado a oito anos de prisão, no outro julgamento do caso "500 milhões".