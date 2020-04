De acordo com o balanço provisório da Comissão Provincial de Protecção Civil, entre os mortos há três crianças.

As marcas da forte chuvada sentem-se sobretudo nas zonas construídas por cima das linhas de água e próximas das valas de drenagem, e, no município do Talatona, pelo menos 113 famílias ficaram sem casa.

A zona da vala do Cantintom, da Maianga, de Salinas, e da Vila Pacifica são as maus críticas, segundo a Angop, que fez uma ronda pela cidade.

Há relatos de moradores dos bairros Vila da Mata, Sambizanga, Cazenga, Cacuaco, que dizem ter sido obrigados a colocar pedras e pedaços de blocos de cimento por toda a extensão longitudinal das ruas para poderem sair de casa.

Nos bairros do Capalanga, Sapú II, Benfica, Jardim do Éden e Zango as chuvas abriram grandes crateras em algumas ruas e grandes quantidades de lixo e de areia foram arrastadas até às estradas.

De acordo com o Instituto de Meteorologia, há previsão de chuva para a região de Luanda e arredores, nos próximos dias, podendo o céu apresentar-se nublado, alternando com períodos de céu muito nublado, assim como pode ainda ocorrer ventos fortes e trovoadas.