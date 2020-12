Covid-19: África do Sul transpõe barreira do milhão de casos e debate-se com nova variante do vírus

A África do Sul transpôs este domingo a barreira do milhão de infecções pela covid-19, com 1.004.413 casos confirmados e 26.735 mortos. A informação foi avançada pelo ministro da Saúde, Zweli Mkhize, numa mensagem no Twitter.